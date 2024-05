Torino, lo scrittore Stefano Massini insultato e strattonato al Salone del Libro

Lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini è stato insultato, strattonato e spintonato al Salone del Libro a Torino dove era per presentare la sua nuova opera "Mein Kampf".

"Era un uomo di circa 70 anni - ha spiegato - che al mio arrivo mi fissava e mi seguiva come se volesse dirmi qualcosa. Si è seduto in prima fila. Durante l'incontro ha cominciato a inveire a bassa voce verso di me. Mi diceva 'comunista, tu vai da Fazio, vi raccontate le cose senza contraddittorio, Hitler non era cosi come lo descrivi'". "L'uomo - ha raccontato sempre Massini - è stato allontanato ma non fermato, vista anche l'età".