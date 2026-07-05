Torino, scappano all'alt dei carabinieri con scooter rubato: bloccati due minori

I carabinieri di Genova hanno denunciato due minori per ricettazione in concorso e hanno arrestato uno di loro in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino. I due ragazzini sono stati notati a bordo di un motorino e, insospettiti dalla loro condotta, i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo. All'alt, però, i due non si sono fermati. Dopo un breve inseguimento, hanno abbandonato lo scooter e sono scappati tentando poi di nascondersi sotto un furgone parcheggiato, ma sono stati immediatamente bloccati. Dai controlli in banca dati è emerso che lo scooter era stato rubato poche ore prima. Addosso a uno dei due sono state rinvenute due dosi di hashish, una di cocaina e due di marijuana, che ha portato alla segnalazione alla Prefettura. Uno dei ragazzini è stato trasferito nel carcere minorile di Torino, mentre l'altro è stato riaffidato ai genitori.