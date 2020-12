Torino, "non ho fatto picchiare mio figlio chirurgo ma non sono contento sia gay"

Quando il figlio 43enne, chirurgo di successo, gli ha confessato di essere omosessuale , ha perso la testa. Tanto che lui, ingegnere piemontese di 75 anni - sulla sue pagine social chiari riferimenti omofobici - è arrivato a pagare un bandito per pedinarlo e "spezzargli le mani". L'aggressione non è mai avvenuta, perché il malvivente non ha accettato l'incarico, ma la vicenda è finita comunque in Procura a Torino. Il padre ha scelto di patteggiare una pena a due anni di reclusione ma continua a negare ogni addebito.

"Pagare qualcuno per spezzargli le mani? No, non è vero niente", afferma. Salvo dire anche: "Ho mandato una persona che poi è sparita". Il patteggiamento, spiega, è arrivato dopo il consiglio del suo legale: "Mi ha detto che anche l'altra figlia sarebbe venuta a testimoniare contro di me, cosa potevo fare?".

Ammette di non aver accettato l'omosessualità del figlio: "Non ero contento, avrei voluto dei nipoti, mi sembra abbastanza normale". Ammette anche di ricordare la foto, comparsa su un giornale di gossip del figlio insieme a un attore famoso in Costa Smeralda, probabilmente la miccia che ha innescato la sua reazione.

Riguardo ai motivi che hanno spinto il figlio chirurgo a denunciarlo tira in ballo il denaro: "E' una questione di soldi, c'è anche di mezzo un testamento". Non spende belle parole nei confronti nei suoi confronti: "E' un megalomane, si crede chissà chi perché fa il dottore, ci parliamo solo per avvocati". Non chiude però la porta a un riavvicinamento: "Un domani, domani, domani". Lo ripete tre volte alla cronista della Stampa, quasi a voler allontanare il momento ma poi ammette: "Sì, gli voglio ancora bene".