Torino, l'arcivescovo Nosiglia paga il pullman agli operai Embraco per andare a protestare a Roma

La volontà degli operai aveva generato eco anche nelle amministrazioni locali piemontesi: dopo la denuncia dei sindacati, assessori e consiglieri regionali avevano annunciato donazioni in favore dei manifestanti. Il vescovo Nosiglia, non nuovo a iniziative a favore della popolazione, ha bruciato tutti sul tempo, impegnandosi anche ad inviare un suo rappresentante al presidio previsto di fronte al Mise. L'autorità ecclesiastica in passato aveva anche fatto visita agli operai accampati nelle tende sotto ai cancelli dello stabilimento.

Già in passato il vescovo si era reso protagonista di iniziative volte a migliorare situazioni di profondo disagio: nel giugno 2019 si era offerto, d'accordo con la sindaca Chiara Appendino, di prendere in carico i 43 migranti bloccati sulla nave Sea Watch, "a spese della Curia, senza oneri per lo Stato Italiano, se questo può aiutare a risolvere il problema". Le dichiarazioni attirarono anche le attenzioni dell'allora vice premier Matteo Salvini, che rispose a Nosiglia consigliando di "destinare quei soldi per aiutare 43 italiani in difficoltà". Sempre nel 2019, in occasione della festa del 2 giugno e della fine del Ramadan, Nosiglia aveva partecipato alla manifestazione all'insegna dell'integrazione culturale "Moschee Aperte".