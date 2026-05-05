Torino: giovane trovata ferita in strada, indagini in corso

Una ragazza di vent'anni è stata soccorsa a Torino, nel quartiere Lucento, con una ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione la ferita sarebbe stata causata da un'arma da taglio. Sull'episodio indaga la polizia. A lanciare l'allarme, intorno alle 7.30, sono stati gli stessi agenti intervenuti sul posto, che hanno richiesto l'intervento del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure alla giovane, tamponando la ferita, e l'ha poi trasportata all'ospedale Maria Vittoria. Le condizioni della giovane sarebbero serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.