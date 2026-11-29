Il liquido ingerito dalla donna, pur essendo caustico, era trasparente e inodore. La cliente si è accorta che qualcosa non andava solo dopo averlo ingerito, prima sentendo un sapore strano in bocca e poi iniziando a rimettere. Il detersivo "buttato giù" era ormai arrivato fino allo stomaco. Così è stato chiesto l'intervento del 118 e la donna è stata portata al pronto soccorso del Maria Vittoria e quindi ricoverata nel reparto di Medicina. Il titolare del bar e il dipendente al bancone, che hanno ammesso l'errore, potrebbero essere accusati di lesioni colpose. La donna si è rivolta a un avvocato, che ha scelto di non depositare ancora una denuncia, in attesa di leggere i referti dei medici. Intanto ha inviato una lettera di diffida al locale per chiedere un risarcimento. La sua assistita al momento non può ancora ingerire cibi solidi per bocca.