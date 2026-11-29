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Nel bicchiere appoggiato sul bancone accanto alla tazzina di caffè non c'era acqua ma liquido per lavastoviglie: dopo aver ingerito la sostanza, una 53enne è stata ricoverata in ospedale a Torino con gravi lesioni al cavo orale, all'esofago e allo stomaco. La colpa - riporta l'edizione locale del quotidiano La Repubblica - sarebbe attribuibile a una disattenzione di chi le ha servito il caffè con lo "shottino": al posto di versare la bottiglia dell'acqua frizzante ha preso quella in cui era stato travasato il detersivo per la lavastoviglie, praticamente identica. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso, in un bar della zona nord della città.
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L'ingestione del detersivo e il malore
Il liquido ingerito dalla donna, pur essendo caustico, era trasparente e inodore. La cliente si è accorta che qualcosa non andava solo dopo averlo ingerito, prima sentendo un sapore strano in bocca e poi iniziando a rimettere. Il detersivo "buttato giù" era ormai arrivato fino allo stomaco. Così è stato chiesto l'intervento del 118 e la donna è stata portata al pronto soccorso del Maria Vittoria e quindi ricoverata nel reparto di Medicina. Il titolare del bar e il dipendente al bancone, che hanno ammesso l'errore, potrebbero essere accusati di lesioni colpose. La donna si è rivolta a un avvocato, che ha scelto di non depositare ancora una denuncia, in attesa di leggere i referti dei medici. Intanto ha inviato una lettera di diffida al locale per chiedere un risarcimento. La sua assistita al momento non può ancora ingerire cibi solidi per bocca.