Tommaso Onofri, la madre a 20 anni dal sequestro: "Non perdonerò mai i rapitori"

La donna ha poi cercato di ripercorrere quella sera del 2 marzo 2006: "Ho dei flash di quello che è successo. Ricordo benissimo che non abbiamo sentito nulla, solo che improvvisamente è venuta a mancare la luce. Paolo (il marito, ndr) ha aperto la porta e l'hanno rispinto dentro. Siamo stati legati, ma per modo di dire, almeno io e Sebastiano. Il tutto sarà durato 5 minuti, o poco più. Io ho chiamato il 113 e Paolo i carabinieri. Sono riuscita a correre fuori quasi subito, ma non ho visto nulla. Ho avuto subito una bruttissima sensazione. Quando sono corsa fuori, subito dopo il rapimento, mi sono detta: 'Ciao Tommy, secondo me, io e te non ci rivedremo qui'. Poi, nelle settimane dopo, ho sempre cercato di scacciare quel pensiero".