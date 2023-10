Toghe, capo procura Roma: nessun aumento di organico nei prossimi 4 anni

Il capo della procura di Roma, Francesco Lo Voi, nella sua audizione in Commissione Giustizia del Senato che sta esaminando il ddl Nordio, ha spiegato che entro il 2027 non ci sarà nessun aumento di organico delle toghe.

"Il vicepresidente del Csm Pinelli ci ha detto di metterci l'anima in pace perché nei prossimi 4 anni l'aumento complessivo del numero dei magistrati non ci sarà - ha spiegato -. Per tanti che ne entreranno, altrettanti ne usciranno. Non ci sarà alcun aumento d'organico. Ce lo ha detto esplicitamente in più di un' occasione".