Spara dalla finestra e ferisce una spettatrice di una partita di calcio: arrestato il "cecchino" di Tivoli

Tragedia sfiorata durante una partita di calcio a 8 della categoria under 13 in un circolo sportivo alla periferia di Tivoli, vicino Roma. Una spettatrice, una mamma 42enne, è stata colpita a un braccio da un proiettile e trasportata in ospedale in codice rosso. Nel corso delle indagini, la polizia ha individuato il villino da cui è partito il colpo, a circa 50 metri dal campo di gioco. In giardino c'era un uomo di 56 anni, Vincenzo Cendamo, che, una volta in casa, con una mossa repentina, ha impugnato una pistola presa da un comodino, ma è stato bloccato e disarmato. Nella sua abitazione è stato trovato un vero e proprio arsenale. Sono scattate le manette.