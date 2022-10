Il Titanic aperto ai sub: 250mila dollari per un viaggio negli abissi

Il relitto - A 3.800 metri sotto il livello del mare riposa da ormai 110 anni il Titanic, il transatlantico britannico naufragato a causa dell'impatto con un iceberg nel 1912 durante il viaggio inaugurale, nonostante la massima espressione della tecnologia navale del tempo oltre che il più lussuoso bastimento mai costruito. La nave a ffondò in sole due ore e 40 minuti portandosi via più di 1.500 vite davanti agli occhi pietrificati dei sopravvissuti che assistevano alla tragedia dalle scialuppe.

La discesa - La spedizione darà la possibilità ai turisti di accompagnare ricercatori e ricercatori. I visitatori saranno, inoltre, direttamente coinvolti nella raccolta di dati e informazioni sullo stato di deterioramento del Titanic al fianco degli studiosi a bordo. La discesa dura circa due ore, ma sembra un battito di ciglia. È possibile aiutare il pilota con le comunicazioni e la localizzazione, prendere appunti per l'equipe scientifica che si vede al di fuori del oblò, guardare un film e chiaramente mangiare.

Non solo super ricchi - Sembra proprio che i viaggi turistici al limite siano la nuova tendenza dei super ricchi. Ma alle precedenti immersioni hanno preso parte anche persone che per partecipare hanno impiegato i risparmi di una vita, come la banchiera Renata Rojas. "Non sono una milionaria. Ho risparmiato per molto, molto tempo. Ho fatto molti sacrifici nella mia vita per poter arrivare al Titanic. Non ho una macchina, non mi sono ancora sposata, non ho figli. E tutte queste decisioni sono state prese perché volevo andare sul Titanic", ha spiegato la donna.

In soccorso del Titanic, le eccezionali immagini del transatlantico Carpathia ipa 1 di 14 ipa 2 di 14 ipa 3 di 14 ipa 4 di 14 ipa 5 di 14 ipa 6 di 14 ipa 7 di 14 ipa 8 di 14 ipa 9 di 14 ipa 10 di 14 ipa 11 di 14 ipa 12 di 14 ipa 13 di 14 ipa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci