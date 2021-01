TikTok: privacy è priorità, al lavoro per tutelare gli utenti

"Abbiamo ricevuto e stiamo analizzando l'informativa del Garante. La privacy e la sicurezza sono una priorità assoluta per TikTok e lavoriamo costantemente per rafforzare le nostre policy, i nostri processi e le nostre tecnologie per proteggere tutta la nostra community e i nostri utenti più giovani in particolare". Così, in una nota, un portavoce di TikTok in merito alla decisione dell'Autorità per la protezione dei dati personali".