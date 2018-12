Tifoso morto prima di Inter-Napoli, trovate armi nei giardinetti a San Siro

Dopo gli scontri fra tifosi di Inter e Napoli culminati in tragedia, la polizia ha ritrovato diverse armi abbandonate nei giardinetti nei pressi dello stadio, a Milano. Perlustrando la zona in cui è morto Daniele Belardinelli e quattro tifosi sono stati accoltellati, gli agenti hanno rinvenuto una roncola, diverse spranghe di ferro, bastoni e martelli: erano tutti nei giardini di via Fratelli Zoia, a San Siro.