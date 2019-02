Ticket d'ingresso a Venezia, Centinaio: "Vogliamo cacciare turisti?"

Il ministro delle Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio, critica duramente su Twitter il progetto di far pagare l'ingresso ai turisti in visita a Venezia. E lo bolla come un "provvedimento inutile e dannoso", chiedendosi se "vogliamo diventare un paese turistarepellente". Il ticket di accesso, presentato lunedì dal sindaco Luigi Brugnaro, prevede tariffe da 6 a 10 euro e, dal 2022, l'obbligo di prenotazione.