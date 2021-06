Tgcom24.it si conferma prima fonte di informazione online degli italiani   

Istituto Reuters

Per il terzo anno consecutivo, Tgcom24.it è la testata di informazione online più seguita dai lettori, come certificato dal Digital News Report del "Reuters Institute", autorevole rapporto in ambito internazionale. Il sito del sistema multimediale Mediaset ha raggiunto ogni settimana il 24% della popolazione. Tgcom24 è leader anche nella classifica dei canali all-news. L'informazione dei tg Mediaset supera quella Rai.