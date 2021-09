Test medicina, ministero Università: domanda con errore sarà neutralizzata

Ansa

Il ministero dell'Università e della Ricerca comunica che, durante la prova del 3 settembre per l'accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, è risultata errata una domanda (la numero 56), a causa della mancanza, nella stampa, di un segno grafico rilevante. Questa domanda verrà "neutralizzata" attribuendo il punteggio di 1.50 indipendentemente dal fatto di avere o non avere fornito alcuna risposta.