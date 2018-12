Test di sicurezza a Roma: in quanti minuti le autorità intercettano uno zaino abbandonato?

Tredici minuti per recuperare uno zaino abbandonato vicino al Colosseo. È questo il tempo di risposta delle forze dell’ordine cronometrato da “W l’Italia” mentre mette alla prova le nuove misure di sicurezza messe in atto nella Capitale.



Dopo l'attacco ai mercati di Natale a Strasburgo il livello di allerta nelle città europee rimane alto e per evitare attentati tutte le borse o zaini lasciati incustoditi dovrebbero essere subito recuperati dalle autorità. Questo, però, non sempre avviene in tempi brevi. In piazza San Pietro un vigile e una macchina della polizia passano proprio davanti allo zaino abbandonato senza notarlo: dovranno passare diciotto minuti perché qualcuno intervenga a prelevare l'oggetto lasciato incustodito.



Al Colosseo, invece, lo zaino è recuperato dopo più di dieci minuti da dei civili: degli steward e degli accompagnatori di gruppi di turisti individuano l’oggetto lasciato incustodito e lo prelevano per portarlo alla polizia.