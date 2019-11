Test di medicina, i giudici ammettono gli esclusi

I medici in Italia non bastano, in alcuni casi sono tornati al lavoro anche quelli che erano andati in pensione, o vengono gettati nella mischia di sale e corsie i giovani specializzandi. Per far fronte a questa urgenza il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi di coloro che non trovarono posto due anni fa a medicina dopo essere stati esclusi dai test, come già era avvenuto (con una precedente sentenza) ad altri 250 candidati rimasti fuori con il test dello scorso anno. La motivazione? "Per sottodimensionamento dei posti". per l'anno accademico 2019-2020 il ministero dell'Istruzione e quello della Salute hanno aumentato il numero degli ingressi, 1600 in più.