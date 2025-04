Sulle Tesla incendiate in una concessionaria a Roma, la Digos invierà alla Procura una prima informativa sul caso. Sono state 17 le autovetture danneggiate nel rogo alle porte della Capitale. In questa prima fase l'incartamento dovrebbe essere affidato al pool dell'Antiterrorismo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi. Non si esclude nessuna pista.