Terza dose in Lombardia, Attilio Fontana: “Pronti dal 20 settembre”

"Dal 20-21 settembre saremo pronti per iniziare questa terza fase rispettando, anche in questo caso, le indicazioni che vengono da Roma". Attilio Fontana fa sapere a "Morning News" che la regione Lombardia è pronta per la somministrazione della terza dose ai cittadini. "Noi siamo pronti, già da giugno - aggiunge il presidente della Regione - abbiamo inviato un progetto relativo a questa fase di somministrazione al governo che l'ha convalidato".

Leggi Anche Vaccino, in Lombardia terza dose a partire dal 20 settembre

"Per adesso ci è stato detto che dobbiamo somministrarla ai fragili e ai pluripatologici. Se poi strada facendo sarà necessario estenderlo a tutta la popolazione, noi siamo pronti", conclude Fontana.