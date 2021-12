Terza dose, Cts esprimerà il parere sulla quarantena ridotta

IPA

Il Comitato tecnico scientifico si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. Una decisione dovrebbe arrivare nei primi giorni di gennaio, quasi sicuramente prima della fine delle Feste. La quarantena per i vaccinati con terza dose, ora stabilita in sette giorni, potrebbe essere ridotta tra i tre e i cinque giorni.