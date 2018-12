Terrorismo, Viminale: "Dopo Strasburgo l'attenzione è alta"

Dopo l'attentato a Strasburgo l'attenzione degli apparati di sicurezza italiani "rimane alta". E' previsto l'incremento dei servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti così come il monitoraggio di altri luoghi sensibili come monumenti ed edifici di culto. E' quanto emerso nella riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a cui ha preso parte anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.