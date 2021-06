Terrorismo, Sorveglianza: Bergamin delinquente abituale, respinto ricorso

Ansa

Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il ricorso della difesa per Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari armati per il comunismo, condannato per concorso morale negli omicidi del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna, nel 1978 e '79. I suoi legali chiedevano la prescrizione. Il collegio dei magistrati ha però confermato per il 73enne la dichiarazione di "delinquenza abituale" con applicazione della misura di sicurezza.