Terrorismo, il viaggio del killer di Nizza sbarcato in Italia

"Fuori dal coro" ha ricostruito il viaggio del terrorista Brahim Isaui, che ha ucciso tre persone nell'attentato alla basilica di Notre Dame a Nizza. Il 21enne tunisino arriva a Lampedusa il 20 settembre dove viene messo in quarantena sulla nave Rhapsody, l'8 ottobre la nave approda al porto di Bari dove viene fatto sbarcare.

Il 9 ottobre dovrebbe essere portato al centro di permanenza per il rimpatrio, ma il centro è pieno e gli viene rilasciato il cosiddetto "foglio di via", ovvero un ordine di espulsione secondo il quale avrebbe dovuto lasciare l'Italia entro sette giorni. L'attentatore, quindi, da Bari si sposta in Sicilia dove si fa ospitare da un amico: Brahim sarebbe rimasto nel nostro Paese fino al 27 ottobre, dopo due giorni ha colpito in Francia.