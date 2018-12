Terrorismo, il somalo fermato voleva attaccare San Pietro a Natale

Il somalo fermato a Bari per terrorismo stava pianificando un attentato nella Basilica di San Pietro. E' quanto emerge dalle intercettazioni riportate negli atti giudiziari: "Il 25 dicembre è vicino. Sarà il Natale dei cristiani, le chiese saranno piene". L'uomo, noto come Anas Khalil, stava progettando di predisporre "bombe in tutte le chiese d'Italia", a cominciare da quella "più grande", in occasione delle feste natalizie.