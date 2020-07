Terrorismo, confermata la condanna a dodici anni al mullah Krekar

La Corte d'appello di Bolzano ha confermato tutte le condanne nel processo su una cellula jihadista in Italia che ha visto tra gli imputati il mullah Krekar, estradato recentemente dalla Norvegia all'Italia. In primo grado Krekar era stato condannato a dodici anni di reclusione per essere stato il "capo spirituale" della cellula jihadista Rawthi Shax, smantellata nell'autunno 2015 a seguito dell'indagine del Ros di Trento.