Terrorismo, Bari: convalidato il fermo del 20enne somalo | "Mettiamo le bombe in tutte le chiese d'Italia"

E' stato convalidato il fermo del 20enne somalo Mohsin Ibrahim Omar, condotto in carcere a Bari nei giorni scorsi per i reati di associazione con finalità di terrorismo , istigazione e apologia del terrorismo, aggravate dall'utilizzo del mezzo informatico e telematico. "Mettiamo bombe a tutte le chiese d'Italia. La Chiesa più grande dove sta? Sta a Roma?", una delle frasi intercettate. L'uomo è ritenuto un affiliato dell'Isis in Somalia.

"L'urgenza di eseguire il provvedimento restrittivo - spiegano gli investigatori - è stata dettata dai riferimenti all'elaborazione di possibili progettualità ostili in relazione alle imminenti festività natalizie e alle chiese, in quando luoghi frequentati solo da cristiani".



Omar, noto come Anas Khalil, è ritenuto dalle agenzie per la sicurezza Aisi e Aise come affiliato al Daesh (Isis) in Somalia e in contatto con una sua cellula operativa. Sui social, in particolare Facebook, il giovane avrebbe diffuso foto e post di "esaltazione al martirio" e sono stati raccolti elementi relativi all'attività di "intenso indottrinamento su un altro straniero in corso di identificazione, al quale - dicono gli investigatori - impartiva vere e proprie istruzioni teorico-operative sul concetto di jihad armato".