Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara

L'intensità dell'evento sismico è stata leggermente sopra la media. Stando alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha raggiunto un valore di Pga - cioè accelerazione di picco al suolo - pari a 0,26 g, un valore quasi doppio rispetto alla media della Lunigiana di 0,16-0,17 g. Questo parametro è fondamentale per valutare il potenziale impatto locale, ma risulta comunque al di sotto dei livelli che in passato hanno causato danni alle strutture.