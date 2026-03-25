Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 4 in provincia di Massa Carrara
L'epicentro, nei pressi di Fosdinovo, era a 11 chilometri di profondità. Non si registrano feriti né danni a edifici
© Ingv
Un terremoto ha scosso la Toscana alle 8.13 di stamattina, mercoledì 25 marzo. Secondo le prime stime dell'Ingv, il sisma avrebbe avuto una magnitudo di 4.1 gradi Richter. L'epicentro, nei pressi di Fosdinovo in provincia di Massa Carrara, era a 11 chilometri di profondità. La scossa è stata percepita da molte persone anche in Liguria. Al momento non risultano né feriti né danni a cose o edifici.
L'accelerazione del sisma e l'impatto sugli edifici
L'intensità dell'evento sismico è stata leggermente sopra la media. Stando alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha raggiunto un valore di Pga - cioè accelerazione di picco al suolo - pari a 0,26 g, un valore quasi doppio rispetto alla media della Lunigiana di 0,16-0,17 g. Questo parametro è fondamentale per valutare il potenziale impatto locale, ma risulta comunque al di sotto dei livelli che in passato hanno causato danni alle strutture.