Terremoto alle isole Eolie, scossa avvertita anche a Palermo

Un terremoto di magnitudo 4.3 è stato registrato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona delle Isole Eolie. Il sisma è avvenuto alle 2:49 a una profondità di 11 chilometri nell'area vicina ad Alicudi. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Palermo e nel Messinese. In precedenza un'altra scossa, di magnitudo 4.6, era stata registrata dall'Ingv sempre nella stessa zona. Il sisma sarebbe stato avvertito anche in diversi comuni del palermitano e nella provincia di Reggio Calabria. Uno sciame sismico ha interessato l'area: in seguito, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato altre 12 scosse in circa un'ora e mezza, di intensità variabile da 3.0 a 2.0.