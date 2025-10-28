Logo Tgcom24
Registrati due terremoti a breve distanza tra Sicilia e Calabria

28 Ott 2025 - 01:16
© Ansa

Due terremoti sono stati registrati a breve distanza l'uno dall'altro dall'Ingv nella notte del 27 ottobre 2025: uno di magnitudo 2,9 alle 23:55 nel Tirreno meridionale al largo delle coste di Sicilia e Calabria e l'altro alle 23:39 di magnitudo 2,8 a un chilometro da Ragalna in provincia di Catania.

