Registrati due terremoti a breve distanza tra Sicilia e Calabria

Due terremoti sono stati registrati a breve distanza l'uno dall'altro dall'Ingv nella notte del 27 ottobre 2025: uno di magnitudo 2,9 alle 23:55 nel Tirreno meridionale al largo delle coste di Sicilia e Calabria e l'altro alle 23:39 di magnitudo 2,8 a un chilometro da Ragalna in provincia di Catania.