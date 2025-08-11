Terremoto di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina all'alba

Lieve scossa registrata alle 6:31, epicentro in mare a 11 km di profondità. Nessun danno segnalato
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata rilevata alle 6:31 di lunedì 11 agosto nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. L’evento, localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto epicentro in mare a circa 11 km di profondità.
Lo Stretto di Messina è una zona sottoposta a costante osservazione da parte della rete di monitoraggio sismico nazionale, per via della sua particolare conformazione geologica. Qui si verificano con una certa regolarità scosse di lieve e media entità, spesso non percepite dalla popolazione. Questi eventi, pur rientrando nella normale attività sismica dell’area, forniscono dati utili agli esperti per approfondire le conoscenze sul territorio e migliorare le strategie di prevenzione e sicurezza.
