Terremoto di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina all'alba

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata rilevata alle 6:31 di lunedì 11 agosto nello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina. L’evento, localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto epicentro in mare a circa 11 km di profondità.