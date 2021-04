Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 nel Maceratese

ansa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 23:13 con epicentro a 3 km a nord est di Fiordimonte, in provincia di Macerata, ad una profondità di 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro dalla popolazione. Non si segnalano danni alle cose o alle persone.