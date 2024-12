Una scossa di terremoto è stata registrata alle 7:40 nel territorio del comune di Montefusco, in provincia di Avellino. Il sisma di magnitudo 2.4 à stato localizzato dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) a una profondità di 18 chilometri. In corso sopralluoghi ma non si registrerebbero danni a persone o edifici.