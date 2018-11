Terremoto nel Riminese, scossa di magnitudo 4.2 a Santarcangelo di Romagna

Molte le telefonate ai vigili del fuoco da parte di cittadini allarmati dalla scossa breve ma di forte intensità. Tante anche i post sui social network, che segnalano come il sisma sia stato avvertito in tutta l'Emilia Romagna ma anche nelle Marche, soprattutto tra Pesaro Urbino e Fano, a Senigallia e nell'Anconetano.



Treni sospesi per precauzione - A seguito della scossa di terremoto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico sulla linea Rimini-Ravenna e tra Cesena e Riccione sulla linea Bologna-Ancona per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.