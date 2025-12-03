Logo Tgcom24
Terremoto di magnitudo 3.6 nell'area di Messina

03 Dic 2025 - 00:25
© Ansa

Un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto a 7 km a nord di Itala, in provincia di Messina, alle 23:16 di martedì sera. Il sisma è stato individuato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 48 chilometri. Al momento non risultano notizie di feriti e danni. 

