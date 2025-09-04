Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
nessun danno

Terremoto, scossa di magnitudo 3 vicino a Manfredonia (Foggia)

04 Set 2025 - 19:57
© Ingv

© Ingv

Paura in provincia di Foggia: una scossa di magnitudo 3 è stata rilevata a sud-ovest di Manfredonia. L'ipocentro è stato registrato a ventitré chilometri di profondità. Non sono stati segnalati danni.

terremoto
manfredonia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri