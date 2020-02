Terremoto, Giovanni Legnini nominato commissario per la ricostruzione

Giuseppe Conte ha nominato Giovanni Legnini commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi, dove si presisa che l'incarico durerà fino alla fine del 2020. La decisione è stata presa "in considerazione della proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dal 24 agosto 2016".