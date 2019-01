Terremoto di magnitudo 4.6 tra Ravenna e Cervia, avvertito anche in Veneto

Anche la protezione civile, come il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha confermato che al momento non risultano danni a persone o cose. In città è stato immediatamente convocato il centro operativo comunale di protezione civile: le verifiche proseguiranno anche in mattinata. Il Comune di Cervia ha disposto, in via cautelativa, sopralluoghi in tutte le scuole comunali.



La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la Romagna, fino a Bologna, e molte persone si sono riversate in strada. Una seconda scossa, di magnitudo 3, è stata registrata in provincia di Ravenna alle 00:29. L'epicentro è stato individuato a 9 chilometri da Cervia a una profondità di 22 chilometri. Il terremoto è avvenuto in un'area di una zona considerata ad alta pericolosità sismica, spiega l'Ingv. La sismicità storica dell'area non riporta eventi significativi dove si è verificata la scossa, ma nelle aree circostanti si sono avuti terremoti superiori a magnitudo 5.