La scossa di magnitudo 2.9 con epicentro nei pressi di Accumoli è stata registrata alle 6:02. Successivamente alle 7:13 e alle 7:21 le altre due scosse più lievi, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. "La scossa è stata sentita da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi", ha riferito il sindaco di Accumoli, Mauro Tolomei. "Al momento - ha aggiunto - non sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco".