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Tre scosse di terremoto ad Accumoli: la più forte di magnitudo 2.9 | Il sindaco: "Nessun allarme"

Avvertite dalla popolazione. Non si segnalano feriti e danni

05 Set 2026 - 10:19
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© Ingv

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Sequenza di lievi eventi sismici nel giro di pochi minuti tra le 6 e le 7 della mattina di sabato 5 settembre è stata rilevata dalle apparecchiature della Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma nel territorio comunale di Accumoli, in provincia di Rieti. Delle tre scosse, la più forte è stata di magnitudo 2.9. Avvertite dalla popolazione, non avrebbero causato feriti né danni. Il sindaco Mauro Tolomei: "Nessun allarme".

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Le tre scosse ad Accumoli

 La scossa di magnitudo 2.9 con epicentro nei pressi di Accumoli è stata registrata alle 6:02. Successivamente alle 7:13 e alle 7:21 le altre due scosse più lievi, rispettivamente di magnitudo 2.1 e 2.4. "La scossa è stata sentita da alcuni cittadini, ma non ha provocato allarmi", ha riferito il sindaco di Accumoli, Mauro Tolomei. "Al momento - ha aggiunto - non sono in corso verifiche da parte dei vigili del fuoco".

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