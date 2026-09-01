Campi Flegrei, in 157 sono riusciti a rientrare: ancora 4mila sfollati a Pozzuoli

Tra gli sfollati, 3.314 persone hanno richiesto il contributo per l'autonoma sistemazione (Cas). Altre 121 sono ospitate in albergo, mentre 50 si trovano al Palatrincone (palazzetto dello sport). Sono invece 575 le persone che non hanno chiesto forme di assistenza. Il Comune di Pozzuoli sta intanto procedendo con l'erogazione del Cas: delle 1.347 richieste presentate, 1.011 sono già state stanziate.