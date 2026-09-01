Campi Flegrei, in 157 sono riusciti a rientrare: ancora 4mila sfollati a Pozzuoli

A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei, sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con gli ingenti danni della scossa. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari, costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
L'assistenza
Tra gli sfollati, 3.314 persone hanno richiesto il contributo per l'autonoma sistemazione (Cas). Altre 121 sono ospitate in albergo, mentre 50 si trovano al Palatrincone (palazzetto dello sport). Sono invece 575 le persone che non hanno chiesto forme di assistenza. Il Comune di Pozzuoli sta intanto procedendo con l'erogazione del Cas: delle 1.347 richieste presentate, 1.011 sono già state stanziate.
Le verifiche
Continua anche il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statiche, oltre a 288 interventi per consentire il recupero delle masserizie.