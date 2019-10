Terremoti, scossa di magnitudo 4 a Catanzaro: evacuate le scuole 

"La sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio. Il terremoto - spiega un tweet del Dipartimento di Protezione Civile -, è stato avvertito dalla popolazione". La scossa ha avuto ipocentro a 27 chilometri di profondità.

Dalle 8.10, rende noto Rete ferroviaria italiana, il traffico ferroviario è sospeso, in via precauzionale, su alcune tratte in Calabria per consentire la verifica dello stato dell'infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. Sulla linea Lamezia Terme Centrale-Catanzaro Lido traffico sospeso nell'intera tratta; sulla linea Crotone-Roccella traffico sospeso nella tratta Simeri-Soverato; sulla linea Paola-Rosarno traffico sospeso fra Nocera e Vivo Valentia.