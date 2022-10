Terre des Hommes: mai così tanti reati sessuali su minori, 1.332 nel 2021

Per la prima volta i reati che hanno come vittime bambini e ragazzi hanno superato quota 6mila, con un totale di 6.248 casi, il 64% dei quali legati alla violenza sessuale. E anche sul fronte abusi è record, con 1.332 casi: l'88% delle vittime sono ragazze e bambine. I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes, in occasione della Giornata mondiale delle bambine.

Balzo drammatico dei reati con la pandemia

- I numeri sono stati diffusi nel dossier "La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo", in cui si sottolinea che nel 2021, secondo anno di pandemia, è stato registrato "un balzo drammatico" dell'8% dei reati a danno di minori rispetto al 2020, quando c'erano stati 5.789 casi, e dell'89% dal 2004, con 3.311 casi. In tutti i reati a sfondo sessuale considerati, le vittime sono in maggioranza di sesso femminile. Tra questi, quelli con la percentuale più alata di vittime bambine sono la violenza sessuale aggravata (in un anno è cresciuta del 41%) e la violenza sessuale (+88%). E' così anche per gli atti sessuali con minorenne (83%), detenzione di materiale pornografico (82%), corruzione di minore (76%), prostituzione minorile (67%) e pornografia minorile (69%).

Una donna su tre nel mondo ha subito violenza

- I dati, secondo Terre des Hommes, sono convergenti con quelli delle Nazioni Unite, secondo i quali una donna su tre nel mondo (736 milioni) ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita da un uomo, mentre 15 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni sono state costrette dal partner ad avere rapporti sessuali. Cifra che, calcola l'Organizzazione mondiale della sanità, sono rimaste pressoché invariate da 10 anni.

Più reati anche in casa

- Nei confronti dei minori aumentano anche i reati in ambito domestico, cioè i maltrattamenti contro familiari e conviventi, che nel 2021 hanno colpito 2.501 giovani, per il 54% di genere femminile. La crescita nel confronto dell'anno precedente è limitata al 5%, ma nel 2020 era stato toccato il record con 2.337 casi, mentre il dato dal 2004 è salito del 233%.