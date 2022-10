Terre des Hommes: mai così tanti reati sessuali su minori nel 2021

Mai così tanti reati sessuali contro i minori nel 2021: sono il 64%, record negativo assoluto con 1.332 casi di violenza sessuale di cui le giovani sono l'88% delle vittime.

I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes, in occasione della Giornata mondiale delle bambine. I reati superano per la prima volta quota 6mila: per l'esattezza 6.248, per il 64% ai danni di bambine e ragazze e alimentati appunto dalla violenza sessuale.