Terra dei fuochi,Corte di Strasburgo avvia processo contro l'Italia

La Corte di Strasburgo ha avviato il processo contro il governo italiano per la situazione nella cosiddetta Terra dei fuochi, in Campania. La Corte ha accolto, in via preliminare, i ricorsi di cittadini e associazioni che denunciano la violazione dei loro diritti alla vita. I ricorrenti sostengono che lo Stato, nonostante fosse consapevole del rischio reale e immediato, non abbia preso misure per ridurre i pericoli per la salute.