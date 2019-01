Terni, uomo muore e nessuno se ne accorge: il parroco chiede scusa e gli dedica la sede della Caritas

"Giovanni Irrera. Chi era? Non era nessuno. Come tale è morto. Nessuno lo ha cercato, nessuno si è preoccupato di lui". Inizia così la lettera che don Alessandro Fortunati, parroco di Acquasparta, in provincia di Terni, ha dedicato a Giovanni Irrera, un uomo di 68 anni ritrovato morto nel suo appartamento un mese dopo il decesso. Giovanni, originario del messinese, viveva ad Acquasparta da un anno ma non aveva parenti in vita quindi nessuno si è accorto della sua scomparsa.