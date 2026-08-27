Terni, rientra a casa e trova il pavimento del soggiorno crollato: sotto c'era "un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale"

È rientrata a casa e ha trovato il pavimento del salotto crollato in quello che, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti, sembrerebbe proprio essere un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale. È accaduto nel centro di Terni. Protagonista una donna, che rincasando ha fatto l'amara scoperta. I mobili del suo soggiorno erano letteralmente sprofondati al piano sottostante, in un ambiente di cui fino a ora nessuno era a conoscenza. Alla "malcapitata" non è rimasto altro che contattare il 112 e sul posto si sono subito portati i pompieri.