la palazzina è ora inagibile

Terni, rientra a casa e trova il pavimento del soggiorno crollato: sotto c'era "un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale"

Dai primi accertamenti sembra che nessuno sapesse della presenza del ricovero

27 Ago 2026 - 17:13
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È rientrata a casa e ha trovato il pavimento del salotto crollato in quello che, fanno sapere i vigili del fuoco intervenuti, sembrerebbe proprio essere un rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale. È accaduto nel centro di Terni. Protagonista una donna, che rincasando ha fatto l'amara scoperta. I mobili del suo soggiorno erano letteralmente sprofondati al piano sottostante, in un ambiente di cui fino a ora nessuno era a conoscenza. Alla "malcapitata" non è rimasto altro che contattare il 112 e sul posto si sono subito portati i pompieri.

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Palazzina evacuata

 I vigili del fuoco hanno spiegato che la voragine non ha causato problemi alle persone, in quanto l'immobile era in quel momento vuoto. Alla squadra intervenuta, dopo le verifiche, non è rimasto altro che dichiarare inagibile la palazzina. Tre le famiglie coinvolte: oltre alla proprietaria dell'appartamento dove si è verificato il crollo, anche la famiglia attigua e quella del primo piano.

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La presenza del rifugio antiaereo non era nota

 Secondo quanto segnalato dai vigili del fuoco sembra che nessuno fosse a conoscenza del rifugio e che la sua presenza non fosse stata nemmeno segnalata.

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