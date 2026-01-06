Termina il Giubileo: quando sarà il prossimo?

L'Anno Santo è un periodo dedicato alla conversione, al perdono e alla riconciliazione. Durante questo tempo i fedeli sono invitati a compiere pellegrinaggi e attraversare le Porte Sante e partecipare alle celebrazioni liturgiche speciali. Attraversare una delle Porta Santa significa entrare simbolicamente in una nuova vita, lasciandosi alle spalle il peccato. Al termine del Giubileo tutte le Porte Sante vengono chiuse e sigillate, in attesa del successivo.