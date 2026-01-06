Logo Tgcom24
Cronaca
per garantire sicurezza

Chiusura del Giubileo, a Roma oltre 70mila agenti

06 Gen 2026 - 07:35

 Sono oltre 70mila gli agenti delle forze dell'ordine impiegati negli eventi giubilari. Lo ha reso noto il questore di Roma Roberto Massucci, nel giorno della chiusura del Giubileo. "L'impegno sul fronte della sicurezza va considerato il risultato di un insieme istituzionale e non solo - aggiunge -. Direi del sistema Paese in cui oltre 70.000 operatori di polizia, carabinieri, guardia di finanza, a cui ci si è aggiunto l'impegno della polizia locale, della protezione civile, Atac, Ama, Ares 118 hanno lavorato tutti insieme per garantire la sicurezza di milioni di pellegrini, oltre 33 milioni che si sono recati a Roma".