Morro d'Oro (Teramo), si ribalta con il trattore: muore 65enne

Un uomo di 65 anni è morto in un incidente agricolo con il trattore avvenuto nelle campagne di Morro d'Oro, nel Teramano. Secondo una prima ricostruzione, riporta la testata digitale emmelle.it, l'uomo guidava un mezzo agricolo su un terreno di proprietà della moglie, quando ne ha perso il controllo, finendo fuori strada: il veicolo si è ribaltato più volte, travolgendo il conducente che è rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 (anche con l'elicottero) ma per il 65enne non c'è stato niente da fare. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.