Teramo, "sono gay e non mi interessano le donne": 57enne assolto dall'accusa di abusi

"Non l'ho mai toccata, anche perché sono omosessuale e non ho interesse per le donne". E' quanto ha sostenuto in aula un 57enne che è stato assolto dal tribunale di Teramo dall'accusa di violenza sessuale "perché il fatto non sussiste". A farlo finire a processo, scrive Il Messaggero, è stata una ventenne che alla fine del 2023 raccontò ai carabinieri e alla polizia ferroviaria di essere stata avvicinata e molestata due volte dall'uomo, visibilmente ubriaco, alla stazione di Giulianova.