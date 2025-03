Tentato omicidio a Catania, fermati padre e figlio

Due persone, un 50enne e un 25enne, padre e figlio, sono stati fermati dalla polizia nell'ambito delle indagini sulla sparatoria avvenuta il 3 marzo a Catania, vicino a un centro scommesse del rione Cibali, in cui è rimasto ferito un 45enne, centrato da quattro colpi di pistola. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati, in concorso, di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, detenzione e porto in luogo pubblico e ricettazione di arma da fuoco. Il movente sarebbe da ricondurre a screzi di natura personale tra i due fermati e la vittima.